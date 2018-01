Sharapova já está nas semifinais Maria Sharapova já está nas semifinais de Wimbledon, o torneio do Grand Slam do tênis que é disputado em quadras de grama, em Londres. A russa de 18 anos ganhou nesta terça-feira de sua compatriota Nadia Petrova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. Atual campeã de Wimbledon, Sharapova é a cabeça-de-chave número 2 desta edição do torneio. Sua próxima adversária será definida ainda nesta terça-feira, do jogo entre a norte-americana Venus Williams e a francesa Mary Pierce. Sharapova contou com muita vibração e uma boa dose de sorte para vencer Petrova nesta terça-feira - foi seu jogo mais disputado até agora no torneio, principalmente no primeiro set. Afinal, no primeiro set, a disputa foi bem equilibrada e só acabou no tie break. Aí, Sharapova soube usar a força de seu saque e a potência de seus golpes para garantir a vitória. No segundo set, Sharapova teve sorte em pontos muito importantes. Em um break point, por exemplo, a bolinha "queimou" a rede e caiu mansamente do outro lado da quadra, sem chances para Petrova.