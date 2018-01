Sharapova leva sua marca ao Japão Muito mais do que uma bela e talentosa tenista, Maria Sharapova é hoje uma marca. Nesta semana, ela fez mais uma jogada de marketing ao iniciar o ?Sharapova Japan Tour?, em que faz alguns jogos exibição contra a japonesa Ai Sugiyama, participa de clínicas com crianças e dá sua melhor raquetada estrelando eventos promocionais para seus patrocinadores, como a Motorola, e para sua linha de perfumes. Na quadra, a número 4 do ranking mundial perdeu o primeiro jogo de simples para Sugiyama e depois, tendo a adversária como parceira, ganhou a partida de duplas contra Ryoko Fuda e Akiko Morigami. Sharapova fica até sexta-feira no Japão, apresentando-se em Osaka, Nagoya e Tóquio, e depois faz eventos semelhantes em Hong Kong, Cingapura e no seu país natal, a Rússia. Enquanto isso, uma outra beldade do tênis, a checa Daniela Bedanova, de apenas 22 anos, anunciou a aposentadoria por causa de uma série de lesões.