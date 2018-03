Sharapova leva susto, mas vence na estréia em Roland Garros

A russa Maria Sharapova sofreu para vencer sua compatriota Evgeniya Rodina por parciais de 6/1, 3/6 e 8/6 nesta quarta-feira na estréia em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. Em sua primeira partida como número um do Ranking da WTA - após a saída da belga Justine Henin - a russa precisou de duas horas e 28 minutos para superar a adversária, que ocupa apenas a 108.ª posição. Sem desempenhar seu melhor tênis, na quadra Phillipe Chatrier, Sharapova cometeu 51 erros não forçados, um número bastante exagerado para a posição que ocupa, e nada menos que 17 duplas faltas - com 64% de acerto no primeiro serviço. Além disso, Rodina esteve a dois pontos de vencer Sharapova, com 30 iguais, 5 a 4 e saque no terceiro set. Agora, Sharapova encara a americana Bethanie Mattek, que passou por sua compatriota Madison Brengle por parciais de 6/3, 2/6 e 6/4.