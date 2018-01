Sharapova mais perto da liderança O título no Torneio de Birmingham, na Inglaterra, fez a russa Maria Sharapova ficar mais perto da liderança do ranking mundial da WTA, que continua com a norte-americana Lindsay Davenport. Na classificação divulgada nesta segunda-feira, Sharapova está agora com 4.998 pontos, apenas 249 pontos atrás da rival, que não jogou nesta semana e estacionou nos 5.247 pontos. A sérvia Jelena Jankovic, que perdeu para Sharapova na final de domingo, ocupa a 19ª posição do ranking, com 1.398 pontos. A melhor brasileira é a catarinense Maria Fernanda Alves, que está na 140ª colocação, com 252 pontos. Confira as dez primeiras colocadas do ranking da WTA: 1º - Lindsay Davenport (EUA) - 5.247 pontos 2º - Maria Sharapova (Rússia) - 4.998 3º - Amelie Mauresmo (França) 4.285 4º - Serena Williams (EUA) - 3.781 5º - Svetlana Kuznetsova (Rússia) 3.212 6º - Elena Dementieva (Rússia) 3.087 7º - Justine Henin-Hardenne (Bélgica) - 3.067 8º - Nadia Petrova (Rússia) - 2.610 9º - Alicia Molik (Austrália) - 2.428 10º - Anastasia Myskina (Rússia) - 2.287