Sharapova, Mauresmo e Serena vencem As favoritas levaram a melhor na rodada deste domingo do Australian Open. Com isso, a francesa Amelie Mauresmo, a russa Maria Sharapova e a norte-americana Serena Williams venceram seus jogos e garantiram vaga nas quartas-de-final do torneio, o primeiro do Grand Slam na temporada do tênis. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Mauresmo eliminou a russa Elena Linetskaya por 6/2 e 6/4. Sua próxima adversária será Serena, que derrotou a também russa Nadia Petrova por 6/1, 3/6 e 6/3. O outro duelo das quartas-de-final que já está definido terá duas russas. Sharapova passou pela italiana Silvia Farina Elia por 4/6, 6/1 e 6/2 e irá enfrentar agora a compatriota Svetlana Kuznetsova, que venceu outra russa, Vera Douchevina, por 6/4 e 6/2.