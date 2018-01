Sharapova mostra o seu lado de má A bela Maria Sharapova mostrou o seu lado mais perverso para ganhar um lugar nas quartas-de-final do US Open, pela primeira vez na carreira. Usou sua maior experiência - embora tenha os mesmos 18 anos de idade de sua adversária - e abusou de sua condição de estrela e cabeça-de-chave número 1 do torneio para pressionar os juízes de linha e intimidar a oponente. Venceu a indiana Sania Mirza por fáceis 6/1 e 6/2, e caminha para retomar a liderança do ranking feminino, mas pela primeira vez viu o que é ter a torcida contra. Chegou a ser vaiada e teve de se conformar com os aplausos e gritos de incentivo irem para o outro lado. "O público sempre gosta de torcer para a mais fraca", justificou Sharapova. "Gostam de ver uma surpresa." A surpresa foi ver também que Maria Sharapova não teve a costumeira badalação em sua entrevista coletiva. A sala tinha apenas algumas pessoas e só lhe fizeram três perguntas. A inusitada situação deixou até mesmo a assessora da WTA (Associação Feminina) constrangida. Por duas vezes ela insistiu: "Alguma pergunta mais?" Como ninguém respondeu, Sharapova, com um sorriso amarelo, foi gravar entrevista em russo para uma rádio de Moscou. Situação inversa aconteceu com Sania Mirza. Ela ficou mais de meia hora falando de sua experiência em ter jogado pela primeira vez na quadra central, o estádio Arthur Ashe, o fato de ter enfrentado uma estrela e como se transformou na tenista que mais subiu no ranking nos últimos meses, ocupado a posição de número 42. "Não poderia pedir mais do que isso. Estou muito feliz", contou a tenista, que teve de repetir sua história de vida, em que precisou de licença especial para usar roupas esportivas, por vir de uma família muçulmana bastante conservadora. "Foi mesmo muito bom ver que a torcida estava ao meu lado. Isso só me ajudou muito, uma pena que não consegui ir mais longe, mas espero fazer melhor na próxima vez." Em busca de outra campanha marcante no Grand Slam, Sharapova joga as quartas-de-final contra a compatriota Nadia Petrova, que eliminou a checa Nicole Vaidisova por 76 (74) e 75. No jogo mais esperado do lado feminino, neste domingo, Venus Williams eliminou a irmã Serena por 7/6 (7/5) e 6/2. As duas, que previam só se verem em finais, disputando títulos, e encontraram nas oitavas-de-final do US Open. Mas Venus tratou de rapidamente impor o seu estilo. "Apesar de alguns problemas no joelho e tornozelo acho que posso estar na final." No seu caminho está Sharapova. No lado masculino, por pouco o australiano Lleyton Hewitt não seguiu o caminho de outro favorito, Rafael Nadal - eliminado pelo norte-americano James Blake. Mas ele se recuperou a tempo de eliminar Taylor Dent por 6/3, 3/6, 6/7, 6/2 e 7/5. Agora, enfrenta o eslovaco Dominik Hrbaty, que ganhou de Davi Ferrer por 6/7, 7/5, 7/5 e 7/5.