Sharapova não vê exibição contra Dulko como revanche

A russa Maria Sharapova, ex-número um do tênis feminino mundial, disse nesta quarta que o jogo de exibição que fará com a argentina Gisela Dulko em Santiago não é uma revanche da derrota no torneio de Wimbledon deste ano.

Dulko, atualmente número 37 do Ranking da WTA, eliminou a russa na segunda rodada do Grand Slam inglês por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4.

Sharapova não fez uma boa temporada em 2009 devido a uma lesão no ombro, conquistando apenas o torneio de Tóquio, e atualmente está na 14.ª posição da lista. "O jogo com Gisela Dulko não será uma revanche do que aconteceu em Wimbledon, espero que a quadra esteja cheia e que as pessoas aproveitem", disse Sharapova sobre o jogo, hoje à noite.

A tenista chegou na terça à capital chilena e teve uma agenda movimentada, com direito a atividades ligadas ao esporte e até participação em um desfile de moda.

Nesta quarta-feira, a tenista nascida na Sibéria acendeu uma árvore de natal, de 40 mil luzes, no hotel em que está hospedada, e deu uma clínica de tênis para crianças de um clube de Santiago.

A russa pediu para não ser comparada com sua compatriota Anna Kournikova, que deixou as quadras para ser modelo, e preferiu falar sobre a temporada irregular no circuito feminino profissional. "Este ano foi muito complicado pela lesão no ombro, mas espero fazer uma boa temporada de 2010 e especialmente nos Grand Slams", comentou Sharapova.

No próximo dia 5, é a vez de o Brasil receber a russa para uma partida de exibição, que será disputada também contra Dulko em um hotel-fazenda no interior do estado de São Paulo, em evento fechado para convidados.