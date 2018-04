Sharapova: 'Os títulos de Wimbledon são os mais preciosos'

A tenista Maria Sharapova classificou o Torneio de Wimbledon como mais importante para ela do que Roland Garros, mesmo tendo o Aberto da França como único Grand Slam não vencido em sua carreira até aqui.

"Claro, eu tenho a ambição de vencer Roland Garros, mas não é a coisa mais importante para mim", afirmou a russa de 22 anos ao website búlgaro Sportal. "Wimbledon que é especial e são os títulos de Wimbledon os mais preciosos para mim."

"Não há sensação melhor do que vencer em Wimbledon. Foi meu primeiro Grand Slam e eu o consegui em um lugar muito especial."

Sharapova, a primeira russa a liderar o ranking mundial, afirmou que ainda tem entusiasmo em jogar tênis. "Eu amo competir. Isso me faz continuar trabalhando para melhorar meu jogo e tentar me tornar uma tenista melhor."

Sharapova afirmou que está animada com o fato de as belgas Justine Henin e Kim Clijsters terem retornado ao circuito. Clijsters derrotou Henin na final do Torneio de Brisbane no sábado.

"Acho ótimo que Kim e Justine estejam de volta. O tênis feminino precisa delas e somos sortudas por elas estarem entre nós novamente. Eu gosto de jogar contra as melhores e estou realmente entusiasmada com a possibilidade de encontrá-las em quadra."