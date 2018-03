Sharapova passa às oitavas em Paris A russa Maria Sharapova continua sua luta por dois objetivos: conquistar o título de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, e, de quebra, alcançar a liderança do ranking mundial da WTA. Neste sábado, a cabeça-de-chave 2 do torneio derrotou a compatriota Anna Chakvetadze por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Pouco à vontade no saibro, que não é o piso de sua preferência, Sharapova encontrou menos dificuldades do que nas outras duas partidas, quando sofreu várias quebras de saque. O jogo deste sábado durou apenas 1 hora e 14 minutos e Sharapova não teve nenhum saque perdido. Outra russa, Svetlana Kuznetsova, cabeça-de-chave 6, teve mais problemas para derrotar a norte-americana Marissa Irvin por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/0. A esquadra da Rússia na chave feminina continua firme com outras duas vitórias. Nadia Petrova, 7ª pré-classificada, venceu a israelense Shahar Peer por 2 a 0 (6/3 e 6/1) e Elena Bovina, cabeça-de-chave 12, derrotou a francesa Tatiana Golovin também por 2 a 0 (6/3 e 7/5).