Sharapova perde liderança do ranking Durou apenas uma semana a liderança da russa Maria Sharapova no ranking da WTA. De acordo com a lista divulgada nesta segunda-feira, a norte-americana Lindsay Davenport recuperou a ponta depois que vencer a francesa Amelie Mauresmo e conquistar o título do Torneio de New Haven (EUA). Sharapova foi a primeira tenista de seu país a se tornar a número 1 do mundo e chegou à liderança sem jogar. Ela foi beneficiada pela ausência de Davenport no Torneio de Toronto, onde a norte-americana deveria dedfender muitos pontos. Com o título no final de semana, no entanto, Davenport chegou a 4.609 pontos, contra 4.452 de Sharapova. Veja as 20 melhores do ranking da WTA: .1. Lindsay Davenport (EUA) 4.609 pontos .2. Maria Sharapova (RUS) 4.452 .3. Amelie Mauresmo (FRA) 3.907 .4. Kim Clijsters (BEL) 3.179 .5. Svetlana Kuznetsova (RUS) 3.168 .6. Elene Dementieva (RUS) 2.945 .7. Justine Henin-Hardenne (BEL) 2.941 .8. Serena Williams (EUA) 2.845 .9. Nadia Petrova (RUS) 2.720 10. Venus Williams (EUA) 2.658 11. Patty Schnyder (SUI) 2.376 12. Mary Pierce (FRA) 2.286 13. Anastasia Myskina (RUS) 2.095 14. Alicia Molik (AUS) 1.797 15. Nathalie Dechy (FRA) 1.561 16. Ana Ivanovic (SEM) 1.450 17. Jelena Jankovic (SEM) 1.433 18. Vera Zvonareva (RUS) 1.388 19. Daniela Hantuchova (ESL) 1.302 20. Elena Bovina (RUS) 1.295