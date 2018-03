Sharapova perto da liderança do ranking Campeã de Wimbledon, a russa Maria Sharapova tem a chance de assumir a posição de número 1 do ranking mundial às vésperas de Roland Garros. Se conquistar o título do Torneio de Berlim, esta semana, ela vai tirar a norte-americana Lindsay Davenport da liderança. Sharapova começou bem a corrida para o topo, ao vencer a alemã Anna-Lena Groenefeld por 6/2 e 6/2, nesta quarta-feira, no torneio que distribui 1 milhão de euros em prêmios. Nesta quinta-feira, Sharapova enfrenta a chinesa Shuai Peng. Se vencer, poderá ter pela frente as belgas Justine Henin ou Kim Clijsters. ?Seria maravilhoso chegar ao topo do ranking, mas não vou me impor nenhum tipo de pressão por causa disso?, afirmou a tenista russa.