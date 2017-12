Sharapova pronta para defender mundial Com um exemplar da revista Vogue italiana debaixo do braço, exibindo seu sofisticado ensaio de fotos em preto e branco, Maria Sharapova chegou a Los Angeles confiante na defesa do título do Mundial de Tênis Feminino, o WTA Championships. O torneio é o de maior premiação da modalidade e como bem diz o slogan da competição marcada para esta semana na Staples Arena ?São oito mulheres, seis dias e três milhões de dólares?. O WTA Championships é a versão feminina do Masters Cup. Jogam as oito melhores tenistas da temporada e Maria Sharapova, campeão do ano passado, está na terceira posição do ranking e precisa de novo título para encerrar a temporada de 2005 como a líder do ranking mundial. ?Não vai ser nada fácil, mas estou muito confiante. Tive os dias necessários para me preparar, não joguei nestas últimas semanas e gosto muito do piso rápido desta competição?. Na realidade, Sharapova não treinou apenas para o WTA Championships. Fez também um ensaio fotográfico com retratos em branco e preto, com resultado exuberante. ?Foi uma coisa bem diferente e fiquei muito contente?, comentou a tenista que espera nesta segunda-feira conhecer suas adversárias na competição. As oito classificadas para o WTA Championships são a norte-americana Lindsay Davenport (líder do ranking), a belga Kim Clijsters (campeã do US Open), a russa Maria Sharapova, as francesas Amelie Mauresmo e Mary Pierce, a suíça Patty Schnyder e as russas Nadia Petrova e Elena Dementieva. As jogadoras serão divididas em dois grupos, em sorteio a ser realizado nesta segunda-feira. Jogam a primeira fase no sistema round robin (todas contra todas) e as duas primeiras de cada grupo avançam para as semifinais. A campeã vai receber um prêmio de US$ 1 milhão, além de um carro Porsche, que será destinado à caridade. Os jogos começam nesta terça feira.