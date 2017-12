Sharapova se poupa e sofre derrota Já classificada para a semifinal do Masters Feminino de tênis, em Los Angeles, a tenista russa Maria Sharapova decidiu se poupar na última rodada da primeira fase. E assim, na madrugada deste sábado, ela sofreu uma derrota para a sua compatriota Nadia Petrova por 6/1 e 6/2. Como tinha vencido a número 1 do mundo, a norte-americana Lindsay Davenport, na rodada anterior, Sharapova já tinha garantido a sua vaga. Por isso, preferiu se poupar contra Petrova. ?É muito duro jogar uma partida quando seu corpo não está na quadra e sua mente está no travesseiro?, justificou a tenista russa. Agora, Sharapova vai enfrentar a francesa Amelie Mauresmo em busca da vaga na final. E na outra semifinal haverá o confronto entre a também francesa Mary Pierce e a norte-americana Lindsay Davenport. Davenport, inclusive, já garantiu a primeira colocação do ranking mundial e vai terminar o ano como número 1. Tudo por causa da sua classificação para a semifinal e da eliminação da belga Kim Clijsters, a segunda colocada na lista da WTA.