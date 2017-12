Sharapova segue na cola de Davenport O ranking mundial da WTA, divulgado nesta segunda-feira, não teve alterações entre as dez primeiras colocadas, mas a russa Maria Sharapova segue muito perto da líder Lindsay Davenport. A norte-americana, que desistiu de jogar o Torneio de Los Angeles nesta semana, está apenas 23 pontos na frente da rival (4.475 contra 4.452 pontos). Na terceira colocação, a francesa Amelie Mauresmo segue tranqüila com 3.808 pontos, bem à frente da russa Svetlana Kuznetsova, que está na quarta posição, com 3.218 pontos. A melhor brasileira é a catarinense Maria Fernanda Alves - está em 144º lugar, com 249 pontos. Veja como está o ranking da WTA nesta semana: 1º - Lindsay Davenport (EUA) - 4.475 pontos 2º - Maria Sharapova (RUS) - 4.452 3º - Amelie Mauresmo (FRA) - 3.808 4º - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.218 5º - Justine Henin-Hardenne (BEL) - 3.069 6º - Elena Dementieva (RUS) - 2.874 7º - Serena Williams (EUA) - 2.799 8º - Venus Williams (EUA) - 2.697 9º - Nadia Petrova (RUS) - 2.656 10º - Kim Clijsters (BEL) - 2.466 11º - Mary Pierce (FRA) - 2.427 12º - Patty Schnyder (SUI) - 2.395 13º - Alicia Molik (AUS) - 2.076 14º - Anastasia Myskina (RUS) - 2.069 15º - Nathalie Dechy (FRA) - 1.732 16º - Elena Bovina (RUS) - 1.568 17º - Vera Zvonareva (RUS) - 1.503 18º - Jelena Jankovic (SER) - 1.462,25 19º - Ana Ivanovic (SER) - 1.390,75 20º - Elena Lijovtseva (RUS) - 1.356 144º - Maria Fernanda Alves (BRA) - 249