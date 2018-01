Sharapova sobe no ranking mundial Depois de conquistar no sábado o título do Torneio de Doha, no Catar, a tenista russa Maria Sharapova ganhou mais uma posição no ranking mundial. Em lista divulgada nesta segunda-feira, ela ultrapassou a norte-americana Serena Williams e já está na terceira colocação. Agora, Sharapova só está atrás da francesa Amelie Mauresmo e da norte-americana Lindsay Davenport, que segue na liderança do ranking mundial do tênis feminino.