Sharapova sofre, mas avança no Masters de Indian Wells Detentora do título do Masters Series de Indian Wells (Estados Unidos), a russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número 1, sofreu para superar a holandesa Michaella Krajicek por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, e avançar à terceira rodada da competição. A número um do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) não atuava desde que sofreu estiramento na coxa em Tóquio, em fevereiro. Na próxima rodada, Sharapova vai enfrentar a francesa Nathalie Dechy, que eliminou a italiana Flavia Pennetta, 31.ª pré-classificada, por 2 a 1, com 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2. Essa será a terceira vez que as duas ateltas irão se enfrentar pelo circuito. A russa levou a melhor nas duas primeiras ocasiões - Wimbledon (2005) e Birmingham (2003). Já a suíça Martina Hingis passou sem dificuldades pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, de apenas 16 anos, por 6/1 e 6/3. "Tentei algumas coisas diferentes aqui. Queria entrar mais e ganhei muitos pontos na rede. Talvez consiga aplicar isso contra as jogadoras top também", comentou a campeã da competição norte-americana em 1998. A próxima adversária da número seis do mundo será a austríaca Yvonne Meusburger, que eliminou a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4.