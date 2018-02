Sharapova sofre, mas derrota chinesa em Hong Kong A tenista russa Maria Sharapova, atual número dois do mundo, levou um susto nesta quinta-feira, mas conseguiu derrotar a chinesa Zi Yan, número 166 do ranking WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em jogo válido por um torneio exibição de Hong Kong. Em alguns momentos da partida, Sharapova sofreu com a falta de ritmo, já que esta foi a primeira vez que ela voltou às quadras desde a disputa da Masters Cup, em dezembro do ano passado. Assim, o torneio em Hong Kong serve de preparação para a disputa do Aberto da Austrália, que começa no dia 15 de janeiro. Como a belga Justine Henin-Hardenne não participará da competição australiana, Sharapova, uma das tenistas mais bem pagas do mundo, pode assumir o primeiro lugar no ranking. No ano passado, a russa caiu nas semifinais do Aberto da Austrália. Sharapova só voltará às quadras neste sábado, pelas semifinais de Hong Kong, contra a sua compatriota Elena Dementieva, que venceu a checa Nicole Vaidisova por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. A outra semifinal será entre a belga Kim Clijsters e a suíça Patty Schnyder. Atualizada às 15 horas