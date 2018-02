Sharapova sofre, mas derrota tenista francesa na Austrália Sob um calor de 40º C a russa Maria Sharapova teve muito trabalho, mas acabou superando a francesa Camille Pin por 2 sets a 1 e, nesta terça-feira, passou para a segunda fase do Aberto da Austrália. Já a belga Kim Clijsters e a suíça Martina Hingis - outras grandes favoritas ao título do torneio - não tiveram nenhuma dificuldade em suas estréias na competição. Cabeça-de-chave número um, Sharapova teve de suar muito para bater Pin por 6/3, 4/6 e 9/7, em uma batalha de duas horas e 41 minutos. A russa, que tenta seu primeiro título em Melbourne, teve até de interromper seu jogo por conta dos 40º que fazia na quadra central do complexo esportivo em que o aberto da Austrália é disputado. A partida só voltou após a utilização do teto retrátil. Na segunda rodada, Sharapova terá pela frente a compatriota Anastassia Rodionova, que passou com tranqüilidade pela italiana Roberta Vinci, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Clijsters, por sua vez, teve extrema facilidade para aplicar um duplo 6/0, na russa Vasilisa Bardina. O jogo, que não passou de 44 minutos, teve 12 winners computados pela belga contra apenas três da russa. Porém, o mais impressionante foi a marca de 52 dos 67 pontos disputados conseguidos por Clijsters, que passa por uma das melhores fases de sua carreira. Se tudo correr como esperado, a belga pode encontrar Martina Hingis nas quartas-de-final e Sharapova na semi. Aliás, a suíça foi outra que não tomou conhecimento de sua adversária e passou fácil pela francesa Nathalie Dechy por 6/0 e 6/2, em 54 minutos de partida. Hingis cometeu apenas 10 erros não forçados, metade do número de sua rival. Além disso, anotou 16 bolas vencedoras. A ex-líder do ranking ainda converteu cinco break points e não permitiu que Dechy obtivesse nenhuma quebra. Outros resultados da chave feminina do Aberto da Austrália: Ana Ivanovic (SER) derrotou Vania King (EUA) por 6/2 e 6/0 Sania Mirza (IND) derrotou Olga Savchuk (UCR) por 6/3 e 7/5 Laura Granville (EUA) derrotou Yulia Beygelzimer (UCR) por 6/2 e 6/3 Anna Chakvetadze (RUS) derrotou Sybille Bammer (AUS) por 6/4 e 7/5 Alicia Molik (AUS) derrotou Chan Yung-jan (TAI) por 6/2 e 7/6 (7/4) Samantha Stosur (AUS) derrotou Klara Zakopalova (RCH) por 6/3 e 6/1 Alona Bondarenko (UCR) derrotou Stephanie Cohen-Aloro (FRA) por 6/1 e 7/6 (8/6) Aiko Nakamura (JAP) derrotou Eleni Daniilidou (GRE) por 6/4 e 6/0 Jelena Kostanic Tosic (CRO) derrotou Sophie Ferguson (AUS) por 7/5 e 6/3 Renata Voracova (RCH) derrotou Meghann Shaughnessy (EUA) por 7/5 e 6/3 Agnieszka Radwanska (POL) derrotou Varvara Lepchenko (UZB) por 5/7, 6/3 e 6/2 Virginie Razzano (FRA) derrotou Nicole Pratt (AUS) por 6/7 (10/8), 6/4 e 6/0 Alla Kudryavtseva (RUS) derrotou Emma Laine (FIN) por 4/6, 6/2 e 9/7 Tathiana Garbin (ITA) derrotou Emmanuelle Gagliardi (SUI) por 3/6, 6/2 e 6/1 Akiko Morigami (JAP) derrotou Tsvetana Pironkova (BUL) por 7/5, 2/6 e 6/4 Kaia Kanepi (EST) derrotou Flavia Pennetta (ITA) por 7/5 e 7/6 (7/3) *Atualizado às 14h30