Sharapova sofre, mas vence de virada e vai à 3ª rodada do US Open

Depois de um duro duelo contra a número dois do mundo na estreia, a russa Maria Sharapova enfrentou mais um confronto complicado no US Open, nesta quarta-feira. De volta a um torneio de Grand Slam, desde janeiro do ano passado, a ex-número 1 do mundo venceu de virada a húngara Timea Babos por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/1, em 2h19min.

Se contra a romena Simona Halep fez um jogo mais longo e desafiador, contra Babos, Sharapova precisou mostrar poder de superação após sair atrás no placar. E, para reverter o marcador, depois de perder o set inicial, a russa teve que equilibrar o jogo mais agressivo com as seguidas falhas.

Foram 36 erros não forçados, contra 24 da húngara. Sharapova cometeu seis duplas faltas. Mas compensou essas oscilações com 12 aces e 39 bolas vencedoras, contra 13 da 59ª colocada do ranking. Sharapova é a atual 146ª do mundo, em razão de lesões e da suspensão de 15 meses por doping.

Em Nova York, ela faz seu retorno aos torneios de Grand Slam. Ela não competia num evento deste porte desde janeiro do ano passado, quando foi flagrada em teste antidoping no Aberto da Austrália. Na sequência, cumpriu suspensão de 15 meses.

Nos últimos meses, já liberada da punição, ela não recebeu convite para jogar em Roland Garros e não disputou o qualifying de Wimbledon por estar lesionada. Assim, só na segunda fez o seu retorno ao Grand Slam, com o triunfo sobre Halep.

Na terceira rodada, Sharapova vai enfrentar a vencedora de um confronto totalmente americano e jovem. Sua próxima adversária vai sair do duelo entre Sachia Vickery, de 22 anos, e Sofia Kenin, de apenas 18.

RADWANSKA E KUZNETSOVA VENCEM - Enquanto Sharapova já jogava pela segunda rodada, a russa Svetlana Kuznetsova e a polonesa Agnieszka Radwanska estreavam no US Open, nesta quarta. Oitava cabeça de chave, Kuznetsova bateu a checa Marketa Vondrousova por 4/6, 6/4 e 7/6 (7/2). Radwanska, 10ª pré-classificada, superou a croata Petra Martic por 6/4 e 7/6 (7/3).

Na segunda rodada, a russa vai enfrentar a vencedora do duelo entre a japonesa Kurumi Nara e a espanhola Sara Sorribes Tormo. Radwanska, por sua vez, terá pela frente a casaque Yulia Putintseva, que despachou a russa Sofya Zhuk por 7/6 (7/3) e 6/3.

Outras cabeças de chave a avançar nesta quarta, ainda pela primeira rodada, foram a russa Elena Vesnina (17ª), a local CoCo Vandeweghe (20ª), a australiana Daria Gavrilova (25ª) e a chinesa Shuai Zhang (27ª), que eliminou a alemã Sabine Lisicki em três sets.

Também venceram na rodada a tunisiana Ons Jabeur, a local Shelby Rogers, a japonesa Nao Hibino, a checa Denisa Allertova, a romena Ana Bogdan, a alemã Tatjana Maria e a belga Kirsten Flipkens.