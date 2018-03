Sharapova sofre, mas vence em Paris A tenista russa Maria Sharapova teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer em sua estréia no Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 2, Sharapova derrotou a sua compatriota Evgenia Linetskaya por dois sets a um, de virada, com parciais de 6-7 (3/7), 6-2 e 6-4. A rodada teve ainda a vitória da russa Nadia Petrova sobre a norte-americana Mashona Washington em dois sets: 6-4 e 6-2. A italiana Tathiana Garbin também virou em cima da eslovaca Martina Sucha: 6-7 (8/10), 6-1 e 6-2 e a espanhola Anabel Medina Garrigues passou pela húngara Petra Mandula com enorme facilidade: 6-0 e 6-1.