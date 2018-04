Sharapova sofre na estréia do US Open Nem mesmo a má fase técnica que tomou conta de Maria Sharapova desde que conquistou o título em Wimbledon foi suficiente para abalar seu carisma. Mais de 20 mil pessoas foram ver a estréia da tenista russa no US Open, nesta terça-feira à noite em Flushing Meadows. E por mais de duas horas, a beldade russa precisou mostrar todo seu talento para sair de quadra com vitória sobre a norte-americana Laura Grenville por 6/3, 5/7 e 7/5, num jogo muito mais sofrido do que se esperava. Simpática e já se sentindo em casa em plena Nova York, Sharapova agradeceu ao público pelo incentivo e confessou que a torcida foi importante para buscar um bom resultado nesta estréia. "Acho também que a minha maior experiência em viver momentos difíceis na partida ajudou a vencer este jogo." VENUS - Já a norte-americana Venus Williams confirmou o seu favoritismo e venceu a hungara Petra Mandual por dois sets a zero, sem grandes problemas. As parciais foram de 6/3 e 7/6(7-3).