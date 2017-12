Sharapova sofre no 2.º set, mas vence na grama londrina

Mesmo com certa dificuldade no segundo set, a russa Maria Sharapova estreou satisfatoriamente bem em Wimbledon e nesta terça-feira derrotou a chinesa Yung-Jan Chan por 6/1 e 7/5. Com a vitória, a cabeça-de-chave número dois espera o resultado da partida entre sua compatriota Ekaterina Bychkova e a francesa Severine Brémond na segunda fase do torneio. Campeã em 2004, Sharapova mostrou jogou solta no primeiro set e abriu 4/1 no segundo rapidamente, porém, o excesso de confiança a traiu e a chinesa quase conseguiu empatar a partida. Mas no final a russa se recompôs e foi melhor nos momentos decisivos. Outros resultados desta terça em Wimbledon: Venus Williams (EUA) venceu Alla Kudryavtseva (RUS) por 2/6, 6/3 e 7/5 Ai Sugiyama (JAP) venceu Melanie South (ING) por 6/3 e 6/2 Agnes Szavay (HUN) venceu Eva Birnerova (RCH) por 6/4 e 6/1 Alize Cornet (FRA) venceu Maria Kirilenko (RUS) por 6/4 e 6/4 Yvonne Meusburger (AUS) venceu Virginie Razzano (FRA) por 6/4 e 7/5 Tatiana Poutchek (BER) venceu Viktoriya Kutuzova (UCR) por 6/4 e 6/2 Hana Sromova (RCH) venceu Peng Shuai (CHI) por 6/4 e 6/4 Jarmila Gajdosova (ESL) venceu Meghann Shaughnessy (EUA) por 6/2 e 6/4 Anna Chakvetadze (RUS) venceu Angelique Kerber (ALE) por 7/5 e 6/3 Jelena Jankovic (SER) venceu Anne Keothavong (ING) por 6/2 e 6/0 Elena Vesnina (Russia) beat 30-Olga Poutchkova (Russia) 6/1 e 6/3 Olga Govortsova (BIE) vence Greta Arn (ALE) por 6/7 (5/7), 7/6 (7/4) e 6/1