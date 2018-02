Sharapova sofre novamente, mas avança em Indian Wells Novamente foi difícil, mas a russa Maria Sharapova conseguiu vencer a francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2, neste domingo, e avançou no WTA de Indian Wells. Na estréia, ela teve problemas para superar a holandesa Michaela Krajicek, com o resultado de 7/6(7/5) e 6/4. Nas oitavas-de-final, Sharapova irá enfrentar a vencedora da partida entre a bielo-russa Victoria Azarenka, que passou pelo qualifying, e a russa Vera Zvonareva, 15.ª cabeça-de-chave. Masculino O argentino Guillermo Cañas, campeão na Costa do Sauípe, precisou de apenas 49 minutos para derrotar o checo Jan Hajek, 74.º, por duplo 6/1 e na próxima rodada enfrentará o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer. Outro argentino conseguiu bom resultado: José Acasuso, 37º, eliminou o russo Mikhail Youzhny, 17º, por 7/6 (7-2) e 6/2. Seu próximo adversário será o espanhol Juan Carlos Ferrero, 23º. Guga Depois de perder na estréia do Masters Series de Indian Wells, Gustavo Kuerten a partir de terça-feira disputa o Challenger de Sunrise, na Flórida, torneio em quadra dura para o qual ganhou convite - assim como para o Masters Series de Miami, que terá início dia 21. Em seis torneios que disputou este ano, Guga venceu apenas uma partida, contra o italiano Filippo Volandri, 54.º, no ATP da Costa do Sauípe. Ricardo Mello Ricardo Mello, que terminou a semana em 128º do mundo, enfrentará na estréia do challenger da capital colombiana, que começa nesta segunda e onde é cabeça-de-chave 8, o português Frederico Gil, número 155. Data e horário da partida ainda não foram divulgados pela organização do torneio. Salinas - O argentino Juan Pablo Brzezicki, 201º, foi campeão do challenger equatoriano derrotando na final o brasileiro Marcos Daniel, 186º, por duplo 6/4.