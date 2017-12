Sharapova sofre para derrotar suíça e avança em Paris

A tenista russa Maria Sharapova precisou salvar dois match points, neste domingo, em Paris, mas conseguiu passar para as quartas-de-final de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 2 do torneio de Grand Slam, ela teve muito trabalho para vencer de virada a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 9/7, em 2 horas e 37 minutos de partida. No final, ainda teve de ouvir vaias das arquibancadas. "Sou uma grande competidora e jamais me entrego", disse. "Deus me deu uma oportunidade de seguir em frente e quero aproveitá-la". Desde os 11 anos afastou-se da família e de sua casa para viver numa academia de tênis nos Estados Unidos, onde seu primeiro drama foi a discriminação, Maria Sharapova deixou escapar algumas lágrimas, mas evitou o assunto, como se não quisesse admitir uma fraqueza. "Não sei se eram lágrimas. Estava pensando em todas as situações difíceis que atravessei e nas pessoas que têm me ajudado." Durante a partida ainda teve de passar por uma situação constrangedora que a transformou em vilã. Ao sacar com 30 a 0, aplicou um ace no mesmo momento em que um torcedor gritou. A adversária Patty Schnyder ficou parada e alegou que não estava pronta, o que pela regra do tênis exigiria repetição da jogada. O juiz não interpretou assim e deu ponto para Sharapova. Resultado, ao final da partida, recebeu um misto de aplausos e vaias. Sua reposta para isso foi, no mínimo, interessante. "Não dá para ser santa como a Madre Teresa e tenista ao mesmo tempo." Com a classificação de Sharapova, que fechou o dia de jogos neste domingo em Roland Garros, as principais favoritas ao título passaram para as quartas-de-final. Das oito primeiras cabeças-de-chave, apenas a número 5, a francesa Amelie Mauresmo, não chegou até aqui - foi eliminada na rodada anterior pela checa Lucie Safarova. Assim, Sharapova terá um outro duro duelo nas quartas-de-final, fase da qual nunca passou em Roland Garros. Sua adversária será a também russa Anna Chakvetadze, a cabeça-de-chave número 9 que venceu Safarova por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 0/6 e 6/2. (Com Chiquinho Leite Moreira)