Sharapova supera Zvonareva e avança em Toronto

Depois de exagerar nos erros na quarta-feira, a russa Maria Sharapova mostrou recuperação nesta quinta-feira e venceu a compatriota Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3), após 1h46min de confronto.

Com a vitória, a ex-número 1 do mundo garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Toronto. Na sexta, ela vai enfrentar a polonesa Agnieszka Radwanska, que superou a ucraniana Kateryna Bondarenko, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Nesta quinta, Sharapova reduziu os erros no saque e apresentou aproveitamento de 70% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Dessa forma, superou as falhas da quarta-feira, quando cometeu 17 duplas faltas, o que dificultou a sua vitória sobre a austríaca Sybille Bammer.

Apesar da evolução no saque, Sharapova teve o serviço quebrado em três oportunidade, duas delas no segundo set. Mas a ex-número 1 do mundo não se abateu e devolveu as quebras, levando a disputa para o tie break, quando foi soberana e eliminou Zvonareva, 7.ª do ranking.