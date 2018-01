Sharapova tem vitória fácil em Doha A tenista russa Maria Sharapova estreou com uma vitória fácil no Torneio de Doha, no Catar, que distribui prêmios de US$ 600 mil. Cabeça-de-chave número 2, ela começou a disputa já na segunda rodada e derrotou a argentina Gisela Dulko por 2 sets a 0, com duplo 6/1. Mais duas partidas foram disputadas nesta quarta-feira pela segunda rodada em Doha. No duelo australiano, Alicia Molik ganhou de Nicole Pratt por 6/3 e 6/2 e, além disso, a eslovaca Daniela Hantuchova venceu a russa Elena Bovina por 6/0, 3/6 e 6/3.