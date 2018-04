Sharapova terá seu nome em perfume A tenista russa Maria Sharapova (nona colocada no ranking da WTA) assinou nesta segunda-feira um contrato publicitário de US$ 5 milhões (cerca de R$ 14,6 milhões) para ceder seu nome à uma indústria de perfumes. O acordo é válido por três anos e a empresa americana espera colocar o perfume no mercado no primeiro semestre do ano que vem. ?Essa é uma grande oportunidade que eu tenho de fazer algo criativo e divertido?, disse a tenista de 17 anos, através de um comunicado de sua assessoria de imprensa. Este é o segundo contrato publicitário que Maria Sharapova fecha após ter vencido o torneio de Wimbledon, em julho. Antes, a russa assinou com um empresa de telefonia móvel um contrato estimado em US$ 4 milhões (cerca de R$ 11,6 milhões).