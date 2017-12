Sharapova vai à final do torneio de Quebec Não menos bela do que sua compatriota Anna Kournikova, a tenista Maria Sharapova russa vai aos poucos se tornando a esportista mais badalada do país. Neste sábado, ela venceu a norte-americana Laura Granville por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-2 e 6-1, e garantiu vaga na final do torneio de Quebec, que distribui US$ 170 mil em prêmios e conta pontos para o ranking mundial da WTA. Ela espera agora para decidir o título a vencedora do jogo entre a francesa Mary Pierce e a venezuelana Milagros Sequera.