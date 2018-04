Sharapova vai à final em Roma e retoma 2ª colocação do ranking

A russa Maria Sharapova confirmou o favoritismo contra a jovem compatriota Daria Gavrilova neste sábado, mas não com a facilidade que os fãs esperavam. Para alcançar a final do Torneio de Roma , a experiente tenista precisou superar a resistência da rival de 21 anos, fechando o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h48min de duelo. De quebra, garantiu seu retorno à segunda colocação do ranking da WTA.

O triunfo teve sabor de vingança para Sharapova porque ela havia sido eliminada por Gavrilova logo na estreia em Miami, em março. Desta vez, a número 3 do mundo cedeu poucas oportunidades e eliminou a adversária que veio do qualifying. Na decisão, Sharapova enfrentará a embalada espanhola Carla Suárez Navarro.

Vindo de uma boa vitória sobre Victoria Azarenka, Sharapova fez um bom início de jogo, mas Gavrilova manteve o equilíbrio, impondo bons duelos no fundo de quadra. Como consequência, a russa mais experiente só conseguiu se impor no saque da rival no 12º game do set, fechando a parcial, depois que Gavrilova recebeu atendimento médico em quadra.

No segundo set, a jovem tenista foi ainda melhor. Chegou a quebrar o saque de Sharapova e fazer 3/1. A veterana, então, cresceu rapidamente na partida e emplacou cinco games em sequência para virar o set e fechar o jogo. Graças, principalmente às 27 bolas vencedoras que cravou em todo o jogo - Gavrilova anotou apenas 10.

Apesar da queda, a jovem russa deixou a quadra feliz com seu rendimento. A ex-número 1 do mundo no ranking juvenil alcançou pela primeira vez a semifinal de um torneio de nível WTA. No meio do caminho, eliminou uma ex-líder do ranking, Ana Ivanovic.

Para Sharapova, a vitória significou o retorno à vice-liderança do ranking. Ao desbancar a romena Simona Halep, eliminada na outra semifinal de Roma, a russa garante a segunda cabeça de chave em Roland Garros, evitando um eventual confronto com a número 1 Serena Williams antes da decisão.

Em Roma, Sharapova vai buscar seu terceiro título no saibro italiano. Para tanto, terá que superar a embalada Carla Suárez Navarro, que vive seu melhor momento no circuito. Neste sábado, ela despachou Halep e ganhou ainda mais confiança para a final. No retrospecto entre a espanhola e a russa, Sharapova leva a melhor, com três vitórias em quatro partidas disputadas.