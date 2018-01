Sharapova vai à semifinal em Doha A tenista russa Maria Sharapova está na semifinal do Torneio de Doha, no Catar. Ela ganhou nesta quinta-feira da francesa Marion Bartoli, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A adversária de Sharapova na semifinal do torneio, que distribui US$ 600 mil em prêmios, já está definida. Será a eslovaca Daniela Hantuchova, que derrotou a espanhola Conchita Martinez por 6/4 e 6/1.