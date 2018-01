Sharapova vai às semis do US Open No seu caminho para retomar a liderança do ranking, Maria Sharapova alcançou a primeira semifinal do US Open de sua carreira. Num jogo em que mostrou muitos altos e baixos, derrotou a compatriota Nadia Petrova por 7/5, 4/6 e 6/4. A partida foi bem vibrante, com uma forte participação do público no Estádio Arhur Ashe. "Acho que a torcida ajudou muito", disse Sharapova. "É a minha primeira semifinal neste torneio, estou muito feliz e só senti a falta da minha mãe nos momentos mais difíceis do jogo", disse a tenista, usando a ironia para justificar as tremendas dificuldades encontradas na partida. Na próxima rodada, Sharapova enfrenta a vencedora de Kim Clijsters x Venus Williams (que jogam ainda nesta terça). Nesta quarta-feira jogam Lindsay Davenport x Elena Dementieva e, se a norte-americana perder, o caminho está aberto para Sharapova retomar a liderança do ranking. Ainda na programação desta quarta-feira, na primeira partida Mary Pierce enfrenta Amelie Muaresmo, depois Guillermo Coria joga com Robby Ginepri. À noite jogam Dementieva x Davenport e, encerrando a rodada, Andre Agassi x James Blake. Masculino - No torneio masculino, o argentino David Nalbandian venceu o italiano Davide Sanguinetti por 3 sets a 1 (4-6, 7-6 (7-4), 6-4 e 6-2). Agora, ele enfrentará nas quartas-de-final do torneio o suíço Roger Federer, número um do mundo.