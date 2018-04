Sharapova vence alemã e avança às quartas de final em Madri

MADRI - A russa Maria Sharapova está classificada para as quartas de final do Torneio de Madri. Nesta quinta-feira, a número 2 do mundo conquistou a sua 19ª vitória consecutiva em quadras de saibro ao derrotar a alemã Sabine Lisicki, 39ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1 hora e 42 minutos.

No primeiro set, Sharapova não permitiu que Lisicki confirmasse o seu serviço sequer uma vez. A russa conseguiu quatro quebras de saque, perdeu o seu duas vezes e triunfou por 6/2. A segunda parcial foi mais complicada, tanto que Sharapova precisou salvar dois set points. Mesmo assim, ela voltou a triunfar, dessa vez por 7/5.

Com isso, Sharapova conquistou a sua 19ª vitória seguida em quadras de saibro, numa sequência que engloba as conquistas dos títulos do Torneio de Roma e Roland Garros no ano passado e também do Torneio de Stuttgart nesta temporada. Semifinalista do Torneio de Madri em 2012, a russa tentará igualar a campanha do ano passado com um triunfo diante da vencedora da partida entre a estoniana Kaia Kanepi, 51ª colocada no ranking da WTA, e a eslovaca Daniela Hantuchova, número 71 do mundo.

Sem entrar em quadra, a espanhola Anabel Medina Garrigues se garantiu nas quartas de final do Torneio de Madri com a desistência da casaque Yaoslava Shvedova. A próxima oponente da número 63 do mundo sairá do confronto entre a norte-americana Serena Williams e a russa Maria Kirilenko.