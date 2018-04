Sharapova vence Chakvetadze e está na final do Masters

A russa Maria Sharapova voltou a apresentar seu melhor tênis no Masters da WTA para derrotar a sua compatriota Anna Chakvetadze por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2 e se tornar a primeira finalista da competição. Veja também: Henin vence Ivanovic e encara Sharapova na final do Masters Sharapova chegou a esta partida com o moral em alta, após ter alcançado três vitórias nas três partidas da fase de grupos. O principal destes triunfos foi o obtido na última quinta, uma virada sobre sua compatriota Svetlana Kuznetsova. Já Chakvetadze chegava em meio a algumas dúvidas, pois ela reconheceu que teve "sorte" na segunda partida com a desistência da americana Serena Williams, que sofreu uma lesão no joelho, e ao enfrentar uma Jelena Jankovic distante de "sua melhor forma". Além disso, russa perdeu no primeiro jogo da fase grupos para a belga Justine Henin por 6/1 e 7/6 (7/4). Após o triunfo deste sábado, obtido em 74 minutos, Sharapova se torna a primeira finalista da competição que coroa a melhor tenista da temporada. Sua rival deste domingo sairá do confronto entre a belga e número um do ranking Justine Henin e a sérvia Ana Ivanovic.