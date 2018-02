Sharapova vence com a sorte em Moscou A russa Maria Sharapova venceu, nesta quarta-feira, na sua estréia no Torneio de Moscou, mas teve que contar com a sorte para não desapontar os fãs de sua terra natal. A alemã Anna-Lena Groenefeld vencia a partida por 6/1 e 4/2 quando torceu o tornozelo esquerdo e teve que abandonar o confronto. A partida foi válida pela segunda rodada da competição, já que Sharapova, como a cabeça-de-chave número 1, teve o direito de passar direto pela primeira rodada. O torneio na Rússia é o primeiro de sua carreira internacional no país em que nasceu - aos 11 anos, Sharapova se mudou com o pai para os Estados Unidos. Outras duas tenistas russas também estrearam com vitória nesta quarta. Anastasia Myskina bateu a búlgara Magdalena Maleeva por 2 sets a 1 - parciais de 2/6, 6/4 e 6/2 - e Vera Zvonareva ganhou da compatriota Maria Kirilenko por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/3. Completando a rodada, a francesa Mary Pierce eliminou a italiana Flavia Pennetta por 2 a 1 - parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.