Sharapova vence duelo russo e vai à semifinal em Paris

Depois da quase eliminação contra a suíça Patty Schnyder, a russa Maria Sharapova pôde respirar mais aliviada nesta terça-feira com uma vitória fácil sobre sua compatriota Anne Chakvetadze por 6/3 e 6/4 e alcançar a fase semifinal de Roland Garros. Está Já é a 41.ª semi da tenista número dois do mundo, que enfrentará a sérvia Ana Ivanovic . O retrospecto é favorável a musa russa, que venceu todos os três confrontos. Porém, as tenistas não se enfrentam desde junho de 2005. Usando de toda a sua potencia, Sharapova se impôs na base da força, pois mesmo errando mais que a adversária, foi oportunista em momentos decisivos tanto no primeiro, quanto no segundo set.