Sharapova vence Dulko em partida amistosa no Chile

A russa Maria Sharapova, a número 14 do mundo, venceu com facilidade a tenista argentina Gisela Dulko por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3 na madrugada desta quinta (horário de Brasília), em partida amistosa realizada no Chile.

No primeiro set, Sharapova quebrou o serviço da adversária por duas vezes para fechar em apenas 25 minutos. No segundo, a tenista russa encontrou um pouco mais de resistência, mas fechou em 6/3.

Esta foi a primeira vez que Sharapova encarou Dulko após o embate das duas em Wimbledon deste ano, sendo vencido pela argentina na segunda rodada do Grand Slam inglês por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4.