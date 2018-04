Sharapova vence e está na semifinal do Masters da WTA

Com muita dificuldade, a tenista russa, Maria Sharapova, venceu a compatriota Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2, na tarde desta quinta-feira, em partida válida pelo Masters da WTA, a Sony Ericsson Championships, que está sendo disputada em Madri. Com a vitória, Sharapova avança às semifinais da competição e pode evitar a número 1 do mundo, Justine Henin, que venceu as três partidas de seu grupo, com facilidade, caso vença o confronto desta sexta contra Ivanovic. Já Svetlana está fora da competição. "Tive minhas chances, mas Maria não é uma jogadora qualquer. Se você tem oportunidades contra ela, deve aproveitá-las. Isto aconteceu no segundo set, mas não aproveitei", assegurou a russa, segunda do ranking da WTA. Kuznetsova comentou não ter sentido nenhuma pressão, mas sabia que o torneio seria muito disputado por reunir as melhores do circuito este ano. "Dei o melhor de mim, mas ela foi muito mais forte", disse. Apesar da eliminação precoce, a russa se contentou em ter jogado melhor: "Apesar de perder as duas partidas, acho que melhorei em muitas coisas comparando com ano passado", afirmou.