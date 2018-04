Sharapova vence e evita Henin na semi do Masters da WTA

Mostrando que está totalmente recuperada de uma lesão no ombro direito, a tenista russa, Maria Sharapova, venceu a sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na noite desta sexta-feira, na última partida do grupo vermelho do Masters da WTA, que está sendo disputado em Madri. Com a vitória, Sharapova termina a primeira fase na primeira colocação, evitando o confronto com a favorita Justine Henin, na semifinal da competição. Esta tarefa cabe a Ivanovic, que ficou com a segunda colocação. Já Sharapova encara a compatriota Anna Chakvetadze. Livre das lesões no ombro que a incomodaram durante toda a temporada, Sharapova chegou a Madri como nona no ranking da WTA, beneficiada pela ausência de Venus Williams, lesionada. Sharapova é especialista na última competição da temporada: foi pelo menos às semifinais em suas três participações anteriores e conquistou o torneio em 2004. O resultado foi também uma vingança pessoal da russa contra a sérvia, quarta do ranking mundial e que venceu os dois confrontos diretos nesta temporada - um deles com placar de 6/2 e 6/1, na semifinal de Roland Garros.