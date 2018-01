Sharapova vence e já está nas oitavas A russa Maria Sharapova venceu, nesta sexta-feira, a alemã Julia Schruff por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4 - e garantiu a classificação às oitavas-de-final do US Open, o último Grand Slam da temporada. Outra favorita ao título, a norte-americana Serena Williams, também segue na competição depois de derrotar a italiana Francesca Schiavone também por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Em outros jogos desta sexta, a checa Nicole Vaidisova ganhou da croata Ivana Lisjak por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 7/6 (7/2) - e a indiana Sania Mirza eliminou a francesa Marion Bartoli por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.