Sharapova vence e vai à 3.ª rodada em Roland Garros

RIO - A russa Maria Sharapova enfim conseguiu terminar o seu confronto válido pela segunda rodada de Roland Garros, nesta sexta-feira. Depois de duas interrupções provocadas pela chuva na última quinta em Paris, a atual campeã do Grand Slam francês sacramentou a sua vitória sobre a canadense Eugenie Bouchard, batida por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

O confronto foi reiniciado nesta sexta com o placar apontando vantagem de 4 a 2 para Sharapova no segundo set, no qual a russa chegou a ter de salvar dois break points no game final para depois liquidar o confronto.

Com o triunfo liquidado nesta sexta, Sharapova se credenciou para enfrentar na terceira rodada a chinesa Jie Zheng, que na última quinta arrasou a norte-americana Melanie Oudin por 6/3 e 6/1.

No confronto encerrado apenas neste dia de confrontos em Roland Garros, a vice-líder do ranking mundial venceu com tranquilidade o primeiro set ao aproveitar duas de três chances de quebrar o saque de Bouchard, que não conseguiu converter nenhum dos dois break points cedidos pela russa nesta parcial.

Já no segundo set, a jovem canadense de 19 anos de idade chegou a ser feliz em uma de quatro oportunidades de quebrar o serviço de Sharapova, mas viu a sua adversária mais uma vez converter dois de três break points para fechar o duelo em 6/4.

Outras duas tenistas que avançaram à terceira rodada em jogos já encerrados nesta sexta foram a russa Maria Kirilenko e a francesa Marion Bartoli, respectivas 12.ª e 13.ª cabeças de chave na capital francesa. A primeira delas avançou ao derrotar a australiana Ashleigh Barty por 6/3 e 6/1. Já a tenista da casa passou pela colombiana Mariana Duque por 7/6 (7/5) e 7/5.