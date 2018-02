Sharapova vence em Hong Kong e pega Clijsters na final Número dois do mundo, a tenista russa Maria Sharapova derrotou nesta sexta-feira a sua compatriota Elena Dementieva por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. Com o resultado, ela garantiu vaga à final do Torneio Exibição de Hong Kong. Uma das tenistas mais bem pegas do circuito profissional, Sharapova vai enfrentar na final a belga Kim Clijsters, número cinco do ranking WTA, que sofreu para passar pela suíça Patty Schnyder, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4. A competição em Hong Kong serve de preparação para a disputa do Aberto da Austrália, que começa no dia 15 de janeiro. Para Clijsters, o torneio marca o início de seu último ano como profissional de tênis, já que ela se aposentará em dezembro. Em toda a história, Sharapova e Clijsters já se enfrentaram por seis vezes, com quatro vitórias da belga. Já na disputa do quinto lugar, a chinesa Yan Zi derrotou a checa Nicole Vaidisova por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.