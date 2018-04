Sharapova vence estoniana e vai às semifinais no Torneio de Madri

MADRI - A russa Maria Sharapova está classificada para as semifinais do Torneio de Madri, disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, a número 2 do mundo avançou ao derrotar com facilidade a estoniana Kaia Kanepi, 51ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 22 minutos.

Com isso, Sharapova conquistou a sua 20ª vitória seguida em quadras de saibro, numa sequência que engloba as conquistas dos títulos do Torneio de Roma e de Roland Garros no ano passado e também do Torneio de Stuttgart nesta temporada.

A russa também superou a campanha do ano passado em Madri, quando foi eliminada pelas norte-americana Serena Williams nas quartas de final. Agora, nas semifinais, a número 2 do mundo, que duela com Serena pela condição de líder do ranking da WTA, vai enfrentar a vencedora da partida entre a alemã Angelique Kerber e a sérvia Ana Ivanovic.

Na partida desta sexta, Sharapova não teve muitas dificuldades no primeiro set. A russa converteu dois dos cinco break points que teve e fechou a parcial em 6/2. Sharapova começou o segundo set com uma quebra de serviço, que acabou sendo devolvida em seguida por Kanepi. Porém, a número 2 do mundo conquistou nova quebra de saque no sétimo game e fechou a disputa em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0 para avançar às semifinais do Torneio de Madri.