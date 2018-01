Sharapova vence fácil na estréia Com graça e talento, Maria Sharapova revelou todo seu brilho na estréia do Torneio de Wimbledon. Nesta terça-feira, iniciou bem a defesa do título ao derrotar a baixinha espanhola Nuria Llagostera Vives por tranqüilos 6/2 e 6/2. Apesar de um pouco tensa e nervosa com seu primeiro jogo como campeã no All England Club, a tenista russa soube impor seu tênis ofensivo, com golpes fortes ilustrados por seus controvertidos gemidos, que não causaram qualquer susto, mas provocaram reclamações. A ex-tricampeã do torneio, a brasileira Maria Esther Bueno, em uma de suas raras entrevistas, afirmou que alguma coisa precisa ser feita para evitar que tenistas como Sharapova soltem um grito cada vez mais alto a cada batida na bola. "É terrível para a adversária e muito aborrecido para quem está assistindo", disse a também Maria, campeã no All England Club. Fora das quadras, são cada vez mais intensos os rumores de que Maria Sharapova esteve jantando segunda-feira à noite com o espanhol Juan Carlos Ferrero. Há quem garante que existe um relacionamento, embora a beldade russa tenha afirmado em Roland Garros que não se interessa por tenistas. Este clima de fofocas, romances e falatórios são sempre muito enfocados em Wimbledon, talvez por influência dos sensacionalistas tablóides londrinos. O público também dá bons motivos para esses rumores. Afinal, os marmanjos que não conseguiram ingressos para ver Sharapova na quadra central, lotaram a quadra 18, onde a bela eslovaca Daniela Hantuchova fez sua estréia vendendo a russa Evgenia Linitskaya por 3/6, 6/2 e 6/2. Há um ano, Hantuchova marcou sua volta aos grandes torneios, depois de sofrer com aneroxia. A chave feminina teve ainda os seguintes resultados: Katarina Srebotnik (ESL) 2 x 0 Anabel Medina Garrigues (ESP): 6-3 e 6-3. Shahar Peer (ISR) 2 X 0 Meilen Tu (EUA): 6-3 e 6-3. Vera Zvonareva (RUS) 2 x 1 Marlene Weingaertner (ALE): 2-6, 6-4 e 6-0. Kveta Peschke (Rep. Che) 2 x 0 Dally Randriantefy (MAD): 7-5 e 6-1 Yoon Jeong Cho (COR) 2 x 0 Arantxa Parra Santonja (ESP): 6-3 e 6-3