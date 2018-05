Sharapova vence jogo de exibição no Brasil

Musa do tênis mundial, a russa Maria Sharapova fez neste sábado um jogo de exibição na cidade de Porto Feliz, a 86 quilômetros de São Paulo. Em evento fechado, patrocinado por uma empresa, ela ganhou da argentina Gisela Dulko por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/7.

Ex-número 1 do mundo, Sharapova ocupa atualmente a 14ª colocação. Enquanto isso, Dulko aparece em 37º lugar no ranking. O jogo de exibição entre elas foi apenas uma parte do evento deste sábado, que teve também uma homenagem a ex-tenista brasileira Maria Esther Bueno.

Neste ano, Maria Esther Bueno comemorou 50 anos de seus primeiros títulos em Wimbledon e no US Open. Durante a homenagem deste sábado, ela recebeu uma placa das mãos de Gustavo Kuerten (outra lenda do tênis brasileiro), uma joia das mãos de Sharapova e flores das mãos de Dulko.

Depois da vitória sobre Dulko, Sharapova comentou sobre sua rápida visita ao País e revelou ter ficado feliz pelo carinho que recebeu dos brasileiros. "Quero muito voltar ao Brasil para disputar um torneio da WTA e também para passar férias", disse a tenista russa.