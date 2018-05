Sharapova vence letã e vai às semifinais em Roma; Wozniacki é surpreendida

A russa Maria Sharapova precisou superar uma verdadeira batalha nesta sexta-feira, mas se garantiu nas semifinais do Torneio de Roma. No saibro da capital italiana, a número 40 do mundo derrotou a letã Jelena Ostapenko, cabeça de chave número 5 da competição, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 7/5.

Foram 3h10min de partida até que Sharapova confirmasse o triunfo e se garantisse em mais uma semifinal na carreira. E o confronto teve de tudo: trocas de liderança, muita emoção e até a mostra de garra de Ostapenko, que atuou nos últimos games da partida com uma lesão muscular.

Apesar do triunfo de Sharapova, quem largou melhor foi a sexta colocada do ranking. Em um primeiro set bastante equilibrado, Ostapenko conseguiu crescer no momento certo para vencer no tie-break e sair em vantagem.

O equilíbrio foi mantido na segunda parcial, mas desta vez foi Sharapova que cresceu na reta final para levar a melhor. No set de desempate, as duas trocavam games até a reta final. Mas a lesão de Ostapenko fez a diferença. A rival russa soube se aproveitar e confirmou o triunfo.

Assim, Sharapova segue em busca de seu 37.º título na carreira, o primeiro em 2018. Se vencer em Roma, a russa vai faturar apenas seu segundo título desde que voltou de longa suspensão por doping no ano passado.

Agora, Sharapova espera para conhecer sua adversária na semifinal. Ela vai encarar a romena Simona Halep, número 1 do mundo, ou a francesa Caroline Garcia, sétima cabeça de chave em Roma, que se enfrentam nesta sexta.

WOZNIACKI CAI

Ainda nesta sexta-feira em Roma, a número 2 do ranking, Caroline Wozniacki, foi surpreendida nas quartas de final e acabou eliminada. Ela foi derrotada pela estoniana Anett Kontaveit, número 26 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Em ótimo momento em Roma, Kontaveit não teve problemas para atacar o serviço de Wozniacki e acumular as quebras necessárias para vencer. Esta foi a segunda Top 10 consecutiva derrotada pela estoniana, que havia passado pela norte-americana Venus Williams, nona colocada do ranking, nas oitavas.

Agora, Kontaveit terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina. Quarta cabeça de chave em Roma e atual campeã do torneio, ela derrotou nesta sexta a alemã Angelique Kerber, 12.ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.