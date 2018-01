Sharapova vence mais uma em Xangai Uma das jovens promessas do tênis russo, Maria Sharapova, de apenas 16 anos, avançou às quartas-de-final do torneio de Xangai ao vencer nesta quinta-feira a espanhola María Antonia Sánchez por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. Nos demais jogos, a norte-americana Chanda Rubin passou pela austríaca Barbara Schett por 7-6 (7/1) e 6-2, enquanto a japonesa Ai Sugiyama bateu a chinesa Tian Tian Sun por 7-6 (9/7) e 6-4. Ambas também garantiram vagas nas quartas-de-final da competição, que distribui US$ 585 mil em prêmios e pontos para o ranking mundial da WTA.