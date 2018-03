Sharapova vence mais uma na Alemanha A tenista russa Maria Sharapova venceu mais uma no Torneio de Berlim, na Alemanha, e está mais perto da liderança do ranking mundial. A vítima desta quinta-feira, pelas oitavas-de-final, foi a chinesa Shuai Peng com parciais de 6/2 e 6/1. Sharapova precisa conquistar o título em Berlim para desbancar a americana Lindsay Davenport do topo do ranking. Nas quartas-de-final, a russa terá uma partida difícil contra a belga Justine Henin-Hardenne, que já foi a melhor do mundo. Outra ex-número 1, a belga Kim Clijsters, não teve um dia de sorte e, com fortes dores no pulso, desistiu da partida contra a suíça Patty Schnyder no segundo set, depois de ganhar o primeiro no tie-break.