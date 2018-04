Sharapova vence Makarova e fará semifinal com Na Li na Austrália

MELBOURNE - A russa Maria Sharapova voltou a ganhar um jogo com facilidade no Aberto da Austrália, nesta terça-feira, ao bater a sua compatriota Ekatrina Makarova por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Com o resultado, a atual tenista número 2 do mundo assegurou vaga nas semifinais do Grand Slam realizado em Melbourne e medirá forças com a chinesa Na Li, que superou a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta cabeça de chave, com parciais de 7/5 e 6/3, neste dia de confrontos.

Sharapova vem traçando caminho suave rumo à final em Melbourne. Ela obteve duas "bicicletas" (triunfos por duplo 6/0) nas duas primeiras rodadas a competição, antes de derrotar Venus Williams por 6/1 e 6/3 na fase seguinte e passar pela belga Kristen Flipkens por 6/0 e 6/1 nas oitavas de final.

Ao total, a russa acumula apenas cinco horas e 15 minutos em quadra em cinco partidas e desta vez precisou de apenas 66 minutos para despachar Makarova, que chegou a quebrar o saque de Sharapova no primeiro set, mas viu a sua adversária converter cinco de dez break points no confronto. Para completar, a vice-líder do ranking mundial contabilizou cinco aces e ganhou 83% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Diante de Na Li, Sharapova irá defender uma vantagem de oito vitórias e quatro derrotas no retrospecto do confronto com a chinesa, atual sexta colocada do ranking mundial. No ano passado, por sinal, a russa derrotou a adversária em três ocasiões, em Pequim, Roma e Miami. Antes disso, entretanto, a tenista oriental vinha de quatro triunfos seguidos sobre a rival.

Para ter a chance de voltar a encarar Sharapova, Na Li superou um jogo duro diante de Radwanska nesta terça. Ela precisou de 66 minutos para liquidar o primeiro set, no qual converteu quatro de cinco break points, mas teve o seu saque quebrado três vezes em sete oportunidades conseguidas pela polonesa. Já na segunda parcial, a chinesa aproveitou as duas chances de quebra que teve, enquanto a sua adversária só foi feliz em uma de três oportunidades e acabou sucumbindo em 36 minutos.

Essa foi a sexta vitória de Na Li em dez confrontos com Radwanska, que no início deste ano havia derrotado a chinesa por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4, no Torneio de Sydney, preparatório para o Aberto da Austrália.