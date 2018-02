Sharapova vence na estréia no Masters Series de Miami A russa Maria Sharapova venceu Yung-Jan Chan, de Taipei, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, neste sábado, em sua estréia no Masters Series de Miami. Na próxima rodada, a número 2 do mundo irá enfrentar a vencedora do confronto entre a norte-americana Venus Williams e a também russa Maria Kirilenko. Quem também se classificou à segunda rodada foi a suíça Martina Hingis, que derrotou a checa Iveta Benesova por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Agora, ela irá enfrentar a polonesa Agnieszka Radwanska, que superou a chinesa Jie Zheng por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Nalbandian também vence O argentino David Nalbandian bateu o norte-americano Vincent Spadea por 2 sets a 0 (duplo 6/3), neste sábado, e agora enfrenta o finlandês Jarkko Nieminen, que venceu o russo Evgeny Korolev, na próxima rodada do Masters Series de Miami.