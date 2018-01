Sharapova vence outra em Birmingham O russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número 1, derrotou nesta sexta-feira a grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 1 - parciais de 7/5, 2/6 e 6/1 - e passou às semifinais do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. Sharapova, número 2 do ranking mundial da WTA, tenta ultrapassar a norte-americana Lindsay Davenport do topo da classificação. Em outros jogos das quartas-de-final, a sérvia Jelena Jankovic bateu a norte-americana Mashona Washington por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/4 - e a norte-americana Laura Granville eliminou a tailandesa Tamarine Tanasugarn também por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/3.